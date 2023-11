Dukung Prabowo-Gibran, Relawan Pengusaha Muda Nasional Siap Dorong Ekonomi Indonesia Berdaya Saing Global

“Kita harus bersatu, tidak boleh terpecah belah karena tantangan mendatang adalah pembangunan ekonomi. Menjadi pekerjaan rumah bersama, bagaimana Indonesia dapat keluar dari middle income trap, bagaimana melanjutkan program hilirisasi yang telah digagas dengan hebat oleh Presiden Jokowi, dan pada akhirnya, bagaimana peringkat daya saing global bisa terus naik,” ujarnya.

“Untuk mewujudkan visi ini, kita harus menciptakan pengusaha-pengusaha yang berperan sebagai penggerak ekonomi, bukan hanya di Jawa saja, tetapi juga di daerah-daerah. Program dana desa, yang saat ini mencapai Rp2 miliar, mungkin bisa kita tingkatkan, tetapi tanpa peran aktif pengusaha, dana desa hanya akan berakhir sebagai konsumsi semata. Oleh karena itu, kita perlu mendorong sektor produktif dan memaksimalkan peran koperasi,” ungkap Anggawira yang juga merupakan Sekjen BPP HIPMI.

Dalam upaya mendukung jalannya pesta demokrasi, Ketua REPNAS 2019, Eka Sastra, berbagi pengalaman suksesnya dalam membawa pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019 lalu.

2 dari 3 halamanVisi-Misi Prabowo GibranWakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang Penggalangan Dana Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa salah satu visi misi penting dari Pasangan Capres-Cawapres RI 2024, Prabowo-Gibran, adalah ekonomi pancasila.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Diaz Hendropriyono Minta Pengusaha Muda Jangan Buru-buru Masuk Politik, Ini AlasannyaMenurut Diaz, para pengusaha-pengusaha muda sebaiknya lebih memprioritaskan modal dan waktunya untuk berinvestasi di industri hijau.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Daftar 3 Pengusaha Muda yang Baru Masuk Tim Sukses Ganjar MahfudKetua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid mengumumkan sejumlah nama baru di jajaran organisasinya. Mereka didominasi pengusaha muda.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Buka STQH XXVII Nasional, Wapres Minta Generasi Muda Dekat dengan Al-QuranBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: November 2023 Ada Tanggal Merah? Simak Juga Daftar Hari Besar Nasional, Termasuk Hari PahlawanSimak daftar Hari Besar Nasional November 2023 serta adalah tanggal merah atau hari libur nasional?

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Kementan & TNI Perkuat Sinergi, Mentan: Perkuat Ketahanan Pangan NegaraJPNN.com : Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Banyak Pengusaha di TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid Beri PenjelasanKetua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengakui memang banyak pengusaha-pengusaha yang masuk dalam struktural.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕