Dukung Net Zero Carbon, IPMG dan BPOM Bermitra Gelar Penanaman Mangrove

Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan IPMG dan sejumlah anggotanya dalam program kemitraan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melalui kegiatan penanaman pohon mangrove.

Inisiasi BPOM dalam penanaman pohon mangrove merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat tercapainya target Indonesia Net Zero Carbon sebelum tahun 2060.BPOM telah melakukan serangkaian program inisiatif kepedulian terhadap lingkungan dan apresiasi kepada Industri Obat dan Makanan yang telah menerapkan program-program environmental sustainability.

BPOM Award untuk Industri Farmasi dan Makanan Berkelanjutan yang mendukung kelestarian lingkungan (environmental sustainability) merupakan salah satu inisiasi pertama. Sebagai program lanjutan, BPOM menginisiasi Program Net Zero Carbon melalui inisiatif Konservasi Ekosistem Mangrove.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BPOM dengan sejumlah pelaku usaha dan perwakilan industri termasuk dengan IPMG. Bentuk komitmen para pihak diwujudkan dengan penanaman mangrove secara simbolis yang mana program ini akan berjalan hingga beberapa tahun ke depan.

Anggota Dewan IPMG sekaligus Industrial Policy Taskforce Lead, Idham Hamzah mengatakan,”Terganggunya keseimbangan dan degradasi alam ini merupakan ancaman terbesar di dunia terhadap kesehatan, meningkatkan risiko yang berarti memunculkan potensi penyakit baru.""Sebagai perkumpulan perusahaan asing berbasis riset dan pengembangan, IPMG menyadari keberlangsungan hidup dan kesehatan berhubungan erat dengan kondisi planet kita.

