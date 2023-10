Duh Casemiro Belum Pasti Bisa Tampil di Derby Manchester

Ia mengakui Casemiro berpotensi absen di laga ini. Manchester United akan menggelar sebuah partai akbar di Old Trafford pada akhir pekan ini. Tim berjuluk Setan Merah itu akan berhadapan dengan juara bertahan EPL sekaligus tetangga mereka, Manchester City.

Manchester United sendiri sempat dikabarkan akan diperkuat oleh Casemiro di laga ini. Sang gelandang mengalami cedera saat membela timnas Brasil di jeda internasional kemarin. Sang gelandang dijadwalkan tampil di Derby Manchester kali ini. Namun Ten Hag menyebut bahwa kondisi sang gelandang masih 50:50 untuk laga ini. Simak komentar lengkap sang manajer di bawah ini.

