Dubes Palestina Kecam Kejahatan Israel dan Tuding AS Berpura-pura Membela Gaza

Jadi Pembicara di Universitas Moestopo, Dubes Palestina Kecam Kejahatan Israel diberikan kepada negara-negara yang merasa perlu merespons pernyataan negara lainnya dalam sidang. "AS tidak perlu berpura-pura bahwa kalian membela warga Gaza. AS tidak perlu berpura-pura ketika kalian baru saja mengesahkan paket bantuan militer tambahan miliaran dolar kepada Israel saat Israel menghabisi warga Palestina yang sebagian besar pengungsi dan anak-anak.

" Dalam pernyataan menohoknya itu, Tarbush bahkan menyindir laporan yang menyebut AS berencana mengirim amunisi bom senilai US$320 juta ke Israel. Tarbush juga membeberkan temuannya jika harga saham industri pertahanan dan produsen senjata AS justru merangkak naik ketika Israel terus membombardir Gaza. "Apakah AS bisa menjelaskan bagaimana sikap ini sejalan dengan kewajibannya di bawah Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM





VIVAcoid » / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Palestina: Israel klaim membelah Jalur Gaza menjadi Gaza Utara dan Gaza SelatanMiliter Israel mengeklaim telah mengepung Kota Gaza dan membelah Jalur Gaza menjadi dua. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu…

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Israel-Palestina: Negara mana saja yang mengecam serangan Israel ke Gaza dan yang mendukung aksi Israel?Serangan udara dan darat Israel ke Gaza menuai kecaman luas, dan beberapa negara tampaknya telah menunjukkan posisi mereka dalam pertikaian tersebut. Berikut ini adalah sikap negara-negara di seluruh dunia mengenai pertikaian Israel-Hamas, dan bagaimana mereka memberikan suara di PBB.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

Dubes Palestina sebut Israel kendalikan arus barang dan orang di GazaDuta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan otoritas Israel masih mengendalikan arus masuk dan keluar barang-barang serta orang dari ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Dubes Palestina: Israel Terus Serang Rakyat Kami di Gaza, di Mana Hukum HAM Internasional?Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun mempertanyakan peran hukum HAM Internasional dalam menghentikan serangan Israel di Gaza.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Afrika Selatan Tarik Dubes dari Israel, Serangan Militer Israel ke Gaza Disebut Sebagai GenosidaAfrika Selatan telah resmi menarik duta besarnya dan misi diplomatiknya dari Israel. karena mengutuk pemboman di Jalur Gaza, dan menyebut genosida.

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Cek Fakta: Israel gempur Gaza utara, ribuan warga Palestina mengungsi ke Gaza selatanBBC Verify telah melihat video,mendengarkan kesaksian saksi mata,dan menganalisis citra satelit untuk mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai perpindahan warga Palestina ke bagan selatan Jalur Gaza.

Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »