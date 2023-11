Dua Warga Tangsel Terkonfirmasi Positif Monkeypox

Di Bandung Jawa Barat satu kasus dinyatakan positif cacar monyet dengan gejala ringan yaitu laki-laki berusia 36 tahun dan saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung Jawa Barat.

Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia, kini kasus cacar monyet bertambah menjadi dua 21 kasus. Meski dianggap penyebarannya tergolong lambat, tapi sebaran penyakit ini terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta sehingga perlu pengawasan yang ketat karena mudah menular .

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang juga sempat secara tiba-tiba menginterupsi rapat paripurna DPR RI, ia menyatakan bahwa ada banyak pihak yang sebenarnya menginginkan begitu adanya hak angket di Mahkamah Konstitusi.

59 terduga teroris diamankan di bulan Oktober ini. Juru Bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar menyebut beberapa aksi ini dipicu untuk menggagalkan pesta demokrasi. Apa yang sebenarnya dijadi dalam sidang etik Hakim Mahkamah Konstitusi terkait putusan batas usia capres-cawapres dan apa sebenarnya konsekuensi jika ditemukan pelanggaran?

Pengguna paylater di Indonesia didominasi oleh generasi milenial (63 persen) dan berasal dari Pulau Jawa (55 persen), serta berasal dari kelas sosial atas (59 persen).

