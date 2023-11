Dua Roller Coaster Tabrakan di China, 28 Penumpang Luka-luka

Wahana roller coaster ini bernama Snowy Eagle, yang dikenal sebagai daya tarik utama di Happy Valley Shenzhen. Pasca kecelakaan, pihak berwenang meminta Happy Valley Shenzhen ditutup untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, seperti dilansir South China Morning Post.

Sementara itu, pihak informasi Shenzhen mengatakan bahwa penyebab kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Happy Valley Shenzhen berdiri dan menjadi destinasi hiburan untuk pengunjung sejak 1998.

Menurut situs resmi taman hiburan itu, Snowy Eagle sudah beroperasi sejak 11 tahun dengan kecepatannya yang mencapai 135 kilometer per jam dalam dua detik. Baru-baru ini, kecelakaan roller coaster juga terjadi di taman hiburan Korea Selatan. Kereta coaster tiba-tiba macet di udara dalam dan membuat penumpangnya berada dalam kondisi terbalik selama 20 menit.

Kejadian sama juga pernah terjadi di taman hiburan di Provinsi Hebei, China. Sebanyak 11 wisatawan juga harus bergelantung terbalik karena listrik yang padam.

