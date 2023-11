Dua Kali Gempa Susulan di Kupang Pasca Gempa 6,6 SR

"Pasca gempa 6,6 SR, terjadi 2 kali gempa susulan, namun kekuatan semakin menurun yakni 3,5 SR pukul 05.28 wita dan 3,4 SR pada pukul 06.03 wita," ujar Margiono.gempa berada pada posisi 10,26 LS dan 123,72 BT berjarak 15 km tenggara kota Kupang pada kedalaman 25 km," jelasnya.

DPR RI akan menggelar rapat paripurna terkait pengambilan keputusan terhadap calon tunggal Panglima TNI 20 November 2023 dan fit and proper test 14 November. Tiga gol Harry Wilsono, Rodrigo Muniz dan Tom Cairney membawa Fulham mengalahkan Ipswich Town. Namun Marco Silva merasa gol Elkan Baggott di menit 79 mencoreng kemenangan mereka.

Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu

