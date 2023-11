Drive Ungkap Anji Beritahu Keluar dari Band lewat Email

“Anji waktu itu keluar tahun 2011 tanpa pemberitahuan lisan apapun ya Go?” kata Budi kepada Dygo di daerah Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (2/11/2023).Budi mengatakan saat itu Anji hanya menulis surat pengunduran diri tanpa adanya pembahasan soal lagu-lagu Drive.Tanggapan Band Drive Disebut Bersitegang dengan Anji Manji soal Lagu Melepasmu di Medsos

“Karena emang lagu-lagu Drive walaupun beberapa itu yang hits adalah buatan saya, ada beberapa yang liriknya buatan Anji seperti ‘Bersama Bintang’, ada juga ‘Akulah Dia’, beliau juga ada andil mengubah lirik,” ungkap Budi.Powered by

Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.Ganjar Sebut Sejumlah Warga di Bali Ogah Sambut Jokowi Usai Baliho Bergambar Dirinya Dicopot

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Bersitegang di Medsos Soal Lagu Melepasmu, Gitaris Band Drive Sebut Tak Berniat Singgung Anji ManjiBeberapa hari belakangan ini Anji Manji dan personil band lamanya, Drive terlihat bersitegang di media sosial.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Tanggapan Band Drive Disebut Bersitegang dengan Anji Manji soal Lagu Melepasmu di MedsosDrive dan Anji disebut bersitegang di media sosial Instagram lantaran sebuah konten yang baru-baru ini dibuat.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Ian Kasela Singgung Kans Damai dengan Anji di Polemik Lagu CinderellaIan Kasela buka suara soal kans damai dengan Anji mengenai konten video Dunia MANJI terkait lagu Cinderella.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Sedang Syuting Saat Hadapi Perceraian, Meriam Bellina: Aku Pakai untuk Adegan NangisMeriam Bellina ungkap profesionalitasnya saat bercerai dan harus tetap syuting yang justru menghasilkan penghargaan Piala Citra

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Akui Kini Jadi Parno, Meriam Bellina Ungkap Kejadian Saat Temukan Penggemar Pria di Dalam KamarMeriam Bellina ungkap kejadian yang buatnya trauma setiap kali masuk ke dalam kamar hotel

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Mahfud Ungkap Modus Pengusaha Palsukan Impor Emas 3,5 TonMahfud Ungkap Modus Pengusaha Palsukan Impor Emas 3,5 Ton Demi Hindari Pajak

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕