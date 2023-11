Drama 'My Demon' dengan Kim Yoo Jung dan Song Kang Akan Tayang Mulai 24 November

TV Rekomendasi Drama 'My Demon' dipersiapkan sebagai pengganti 'The Escape of the Seven' di slot Jumat-Sabtu malam. Drama fantasi romantis itu dijadwalkan tayang mulai 24 November mendatang. WowKeren - Di akhir November 2023 ini, tim produksi drama Korea segera menayangkan drama baru untuk menghibur para penonton. Drama yang akan tayang itu bertajuk “My Demon” yang memasangkan Kim Yoo Jung dan Song Kang.

Yoo Jung dan Song Kang punya visual rupawan yang membuat penggemar drama langsung tertarik menantikan penayangan “My Demon”. Selain itu, ada beberapa alasan lainnya yang membuat drama SBS ini menjadi layak masuk daftar rekomendasi WowKeren. Simak artikel selengkapnya berikut ini. (wk/amal) 1. Pemain Utama Seperti yang sudah disebutkan di atas, Yoo Jung dan Song Kang didapuk menjadi pasangan utama “My Demon”. Kedua bintang muda ini sudah memiliki banyak pengalaman akting, terutama dalam drama-drama populer. Yoo Jung yang memulai karier sebagai aktris cilik jelas lebih berpengalama

:

MEDİAİNDONESİA: 6 Rekomendasi Pasar Seni, Surganya Penggemar Barang AntikApakah kamu sedang berburu barang antik? Jangan lewatkan untuk berbelanja di beberapa pasar seni berikut ini. Dijamin kamu bakal dapat barang unik. Simak daftarnya di ini.

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: 26 Titik Ganjil Genap Jakarta Hari Ini Rabu 15 November 2023 Bebas Dilewati Pelat GanjilLantas, bagaimana dengan para pemiliki roda empat bernomor genap? Untuk hari ini, bisa mencari alternatif jalan lain agar tidak dikenakan sanksi tilang jika masuk ke kawasan ganjil genap.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Cuaca Indonesia Hari Ini Rabu 15 November 2023: Sebagian Wilayah Potensi Hujan Lebat dan PetirMeski BMKG melaporkan ada sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir, cuaca hari ini di wilayah Indonesia cenderung cerah berawan hingga malam nanti.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: KPK Undang Polisi Koordinasi Supervisi Kasus Pemerasan SYL, Jumat 17 November 2023KPK kembali mengundang penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dalam koordinasi penanganan perkara dugaan tindak pemerasan SYL yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: DKI Jakarta Putuskan UMP 2024 pada Jumat 17 November 2023Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengungkapkan, besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 bakal diputuskan Jumat 17 November 2023.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Cuaca Indonesia Hari Ini Selasa 14 November 2023: Sebagian Kota Potensi Hujan Petir Siang hingga MalamMeski ada sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan disertai petir, kondisi cuaca di Indonesia hari ini, Selasa (14/11/2023) masih didominasi cuaca cerah berawan hingga malam nanti.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »