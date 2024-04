Drama Baru 'Midnight Romance in Hagwon' Akan Tayang pada Mei 2024

Dikutip dari Soompi, Selasa (2/4), drama yang akan tayang 11 Mei 2024 ini, disutradarai Ahn Pan Seok dari serial hits Something in the Rain. Midnight Romance in Hagwon berlatar belakang Daechi, sebuah lingkungan yang terkenal sebagai pusat pendidikan swasta di Korea. Dalam takdir yang berbeda, Lee Joon Ho kemudian kembali ke akademi sebagai instruktur pemula setelah mengundurkan diri dari sebuah perusahaan besar.

Poster yang baru dirilis memperlihatkan Seo Hye Jin dan Lee Joon Ho dikelilingi oleh hangatnya sinar matahari sambil duduk berhadap-hadapan di kursi hagwon. Keduanya bersandar mendekat seolah hendak berciuman, menciptakan suasana yang manis dan menggetarkan hati. Lee Joon Ho membuat Seo Hye Jin menjadi instruktur terkenal, dan 10 tahun kemudian, Lee Joon Ho kembali membawa kegembiraan yang asing namun menggetarkan hati kepada Seo Hye Ji

