Drakor Moon in the Day vs A Good Day To Be A Dog Kejar-kejaran Sengit di Papan Rating

Dilansir dari Soompi, persaingan dua drakor ini begitu sengit. Rata-rata rating nasional untuk Moon in the Day mencapai 1,6 persen.

Sementara episode keempat A Good Day to Be a Dog meraih rating rata-rata nasional 1,7 persen. Sekadar informasi, drakor yang dibintangi Cha Eun Woo dan Park Gyu Young ini hanya tayang seminggu sekali, setiap Rabu.

Pada pekan lalu, A Good Day to Be a Dog meraih rating rata-rata nasional 1,9 persen, yang berarti pekan ini angkanya turun tipis dari raihan episode sebelumnya. Kebetulan, kedua drakor ini sama-sama merupakan adaptasi dari webtoon. A Good Day to Be A Dog tayang di MBC, sementara Moon in the Day diputar di ENA.

2 dari 4 halamanSinopsis A Good Day to Be a DogA Good Day to Be a Dog berkisah tentang Han Hae Na (Park Gyu Young), seorang wanita yang berubah menjadi anjing setiap kali ia mencium sesosok pria. Satu-satunya orang yang bisa mematahkan kutukannya adalah Jin Seo Won (Cha Eun Woo) yang trauma pada anjing karena masa lalunya.3 dari 4 halamanSinopsis Moon in the DaySementara drakor Moon in The Night menyelipkan sageuk dalam drama bernuansa modern.

