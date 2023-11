DPRD of DKI Jakarta Requests Completion of Ciliwung River Normalization Project by 2024

The Regional Representative Council (DPRD) of DKI Jakarta has requested the Acting Governor of DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, to complete the remaining 17 kilometers of the Ciliwung River normalization project and finish it by 2024. This is because the DPRD of DKI Jakarta has approved the flood mitigation budget in the Regional Budget Draft for 2024. The DPRD of DKI Jakarta has allocated a budget of IDR 2.85 trillion for the normalization of the 17-kilometer-long Ciliwung River

. Chairman of the DPRD's Commission D, Ida Mahmudah, stated that the normalization of Ciliwung, which will be carried out along the 17 kilometers, is a continuation of the 16 kilometers that have been done by the DKI Jakarta Provincial Government since 2013. Ida hopes that the normalization work of the 17-kilometer-long Ciliwung River, which was previously stalled during the era of Governor Anies Baswedan, can be completed by 2024 according to the target set by the central government

