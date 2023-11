Dorong Kunjungan Wisatawan ke Jakarta, Pemprov DKI Selenggarakan Jakarta Travel Fair 2023 di Surabaya

, dan lain-lain.

Andhika menambahkan, sejumlah maskapai penerbangan seperti Citilink, Garuda, Lion Group (Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air), dan Pelita Air, turut serta mendukung kegiatan JTF 2023 melalui pemberianpameran ini akan ada penawaran dengan harga spesial untuk paket-paket wisata unik dan baru seperti 46 rute walking tour, door to door package, student program, island hopping, dan lain-lain,” ujar Andhika Permata.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JAWAPOS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Cuaca DKI Jakarta Besok, 2 November 2023: Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Hujan Ringan Malam HariSimak prakiraan cuaca BMKG DKI Jakarta besok, 2 November 2023, di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bercuaca hujan ringan pada malam hari.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Cuaca DKI Jakarta Besok, 1 November 2023: Jakarta Selatan Berawan Tebal Malam hingga Dini HariSimak prakiraan cuaca BMKG DKI Jakarta besok, 1 November 2023, di wilayah Jakarta Selatan bercuaca berawan tebal pada malam hingga dini hari.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Setyoko gantikan Abdul Ghoni di DPRD DKI JakartaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada Selasa melantik Setyoko sebagai pengganti antarwaktu anggota DPRD ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Festival Urban Farming 2023 di Balai Kota DKI Jakarta Diserbu PengunjungBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: 26% Sahamnya di Miliki Pemprov DKI Jakarta, Penjualan Bir Anker TurunEmiten minuman beralkohol, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) melaporkan kinerja keuangan mereka sepanjang kuartal III 2023.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Jaksa Agung Rotasi Sejumlah Pejabat, Kajati DKI Jakarta Dilantik Jadi JamintelJaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin kembali melakukan rotasi pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕