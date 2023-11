Dorong Kepedulian Indonesia Terhadap Palestina, IHA Siap Kirimkan Bantuan

Meski beberapa pihak meneriakkan gencatan senjata dan menyebut Israel melalukan genosida, pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu malah semakin beringas. Serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi terbesar di Gaza Utara, Jabalia.Ulama Dunia Desak Negara Arab-Islam Jihad Bantu Palestina

IHA mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap krisis kemanusiaan yang dialami oleh warga sipil Palestina. IHA adalah organisasi yang menaungi lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk mengatasi bersama dampak dari krisis global.

Berkaitan dengan itu, IHA mengupayakan terdistribusinya bantuan kemanusiaan dasar ke Gaza, Palestina melalui kolaborasi multipihak dengan Egyptian Red Crescent dan The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). Selain itu, IHA juga berkolaborasi dengan pemerintah RI untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia ke Gaza.

"Diperkirakan bantuan pemerintah RI dan jejaring anggota IHA akan dikirimkan ke Gaza melalui jalur perbatasan Rafah," ungkap Sekretaris Umum Humanitarian Forum Indonesia, Romi Ardiansyah.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOMPASTV: Anggota DPR Rapat Pakai Syal Palestina, Bentuk Dukungan Indonesia Terhadap Rakyat PalestinaPara anggota DPR kompak mengenakan syal Palestina saat mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023) pagi.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Konflik Israel Palestina Memanas, Yaman Mengirimkan Rudal ke Wilayah Selatan Palestina yang Dikepung IsraelPenembakan rudal balistik Yaman ke Eliat, Palestina yang dikepung Israel. Selain itu membahas tentang pertempuran terbuka Israel.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Bagaimana Awal Mula Semangka Jadi Simbol Dukungan pada Palestina?Tumbuh di seluruh Palestina, dari Jenin hingga Gaza, semangka memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Jusuf Kalla Serukan Qunut Nazilah untuk Palestina: Pejuang Palestina yang Gugur Mati Syahid sebagai PahlawanBerita Jusuf Kalla Serukan Qunut Nazilah untuk Palestina: Pejuang Palestina yang Gugur Mati Syahid sebagai Pahlawan terbaru hari ini 2023-11-02 09:45:42 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Konflik Israel-Palestina, Puan: DPR Dorong Pemerintah Ambil Langkah DiplomasiKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen terus mendorong pemerintah mengambil langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Peran UOB Dorong Dekarbonisasi & Tingkatkan Investasi di RIPeran UOB Dorong Dekarbonisasi & Tingkatkan Investasi di Indonesia

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕