Dolar AS melemah usai rilis data pengeluaran konsumsi pribadi

New York (ANTARA) - Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) usai rilis data pengeluaran konsumsi pribadi atau Personal Consumption Expenditures (PCE) AS pada September yang tidak mengejutkan.

PCE inti, yang digunakan The Federal Reserve sebagai ukuran utama inflasi, naik 3,7 persen pada September dibandingkan tahun lalu, berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi AS pada Jumat (27/10). University of Michigan merilis Indeks Sentimen Konsumen final, yang turun dari 67,9 pada September menjadi 63,8 pada Oktober, dibandingkan dengan konsensus analis sebesar 63.Penurunan itu sebagian besar didorong oleh konsumen berpendapatan tinggi dan mereka yang memiliki kepemilikan saham yang cukup besar, konsisten dengan pelemahan pasar ekuitas baru-baru ini.

Terkait keputusan Fed yang akan diumumkan pada minggu depan, pasar pada dasarnya telah memperhitungkan kemungkinan jeda. Namun, pelaku pasar akan mencermati rincian pernyataan kebijakan moneter dan mendengarkan pernyataan Ketua Fed Jerome Powell guna mempersiapkan pertemuan berikutnya pada Desember. headtopics.com

Pada akhir perdagangan di New York, euro naik ke 1,0568 dolar AS dari 1,0560. Pound Inggris turun ke 1,2114 dolar AS dari 1,2135 dolar AS.

