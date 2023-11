Dokter Saraf: 10 Sampai 15 Persen Stroke Terjadi pada Usia Produktif

Liputan6.com, Jakarta - Stroke kerap dianggap sebagai penyakit orang tua atau lanjut usia (lansia). Padahal, stroke bisa pula terjadi pada kelompok usia muda atau usia produktif.

Penyebab atau faktor risiko stroke pada usia muda ada yang bisa dimodifikasi, ada pula yang tidak, lanjut Astrid. Contoh yang tak bisa dimodifikasi adalah faktor usia, ras, dan jenis kelamin. Sementara yang bisa dimodifikasi contohnya adalah gaya hidup, aktivitas fisik, dan obesitas. headtopics.com

Setelah mengetahui faktor risiko yang diidap, maka penanganan terhadap faktor risiko tersebut perlu dilakukan dengan baik. Di Indonesia, stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama. Data Riskesdas bahkan menunjukkan, peningkatan prevalensi stroke dari 8,3 per 1.000 penduduk pada 2007 menjadi 12,1 per 1.000 penduduk pada 2013.

2 dari 4 halamanMenjaga Pola Hidup SehatTak hanya pada hipertensi, hal yang sama juga perlu dilakukan pada segala jenis faktor risiko yang ada termasuk diabetes dan kolesterol tinggi. Sementara, hal yang paling pasti untuk dilakukan sesegera mungkin oleh kelompok usia muda atau usia produktif adalah menerapkan gaya hidup sehat. headtopics.com

“Fisioterapi sendiri sebenarnya bisa dimulai dari onset awal sekalipun, itu kita sebut sebagai fisioterapi pasif. Kemudian akan dilanjutkan dengan fisioterapi aktif biasanya.”

