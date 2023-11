Doa Membasuh Hidung ketika Wudhu dan Tata Caranya

Berdasarkan hadits di atas, cara membasuh hidung atau beristinsyaq yang baik ialah dengan berlebihan. Hal ini dilakukan dengan memasukkan air dan menghisap nafas hingga ke dalam hidung.menyatakan bahwa berkumur dan beristinsyaq secara serentak lebih diutamakan ketimbang melakukan keduanya sendiri-sendiri. Caranya ialah dengan tiap satu dari tiga gayungan air digunakan untuk berkumur terlebih dahulu, lalu digunakan juga untuk istinsyaq., berikut tata cara wudhu yang benar sesuai sunnah.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Arab latin: Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syariika lahu, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu. Allahummaj 'alnii minat tawwaabiina waj 'alnii minal mutathaahiriina subhaanaka Allahumma wa bihamdika laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika

Artinya:"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DETIKCOM: Doa Setelah Wudhu Pendek dan ArtinyaUmat Islam dianjurkan untuk membaca doa setelah melaksanakan wudhu. Berikut bacaannya.

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Doa dan Tata Cara Doa Qunut Nazilah untuk PalestinaPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan umat Islam untuk mendoakan Qunut Nazilah untuk Palestina. Berikut doa dan tata caranya.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Hadiah Bulan OktoberDi tengah tensi politik yang mulai memanas, tanpa banyak disorot lampu kamera, sastra seolah membasuh segalanya.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: ePILOG: Hadiah Bulan Oktober Putu Fajar ArcanaDi tengah tensi politik yang mulai memanas, tanpa banyak disorot lampu kamera, sastra seolah membasuh segalanya.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Siswa SMA di Surabaya Jual 2 Temannya ke Lelaki Hidung Belang, Awalnya Janjikan jadi LCSiswa SMA berinisial IP (17 tahun), di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjual tubuh dua temannya sendiri kepada lelaki hidung belang. IP membujuk mereka sebagai pemandu lagu.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Dinda Hauw 'Korban' Kamera Wartawan Saat Bareng Rey Mbayang, Bagian Hidung DisorotDinda Hauw biasanya tampil cantik estetik kala bersama sang suami, Rey Mbayang. Namun baru-baru ini, Dinda malah jadi bahan perbincangan soal hidung usai jadi 'korban' kamera wartawan.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕