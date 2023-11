DLHK Tangerang cek dugaan pencemaran di industri pengelolaan coklat

Adanya pencemaran limbah yang langsung berdampak pada lahan pertanian itu, juga mengakibatkan pencemaran air galian warga yang berada di dekat aliran sungai setempat.

"Dari laporan yang diterima kami, adanya dugaan pencemaran olah pabrik coklat itu nanti akan segera kami tindaklanjuti (pemeriksaan)," ucap Kepala Bidang Bina Hukum dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLHK Kabupaten Tangerang Ari Marogo, di Tangerang, Senin.

Dalam pemeriksaannya, kata dia, dilakukan dengan mengecek setiap kegiatan produksi, mulai secara pengelolaan awal hingga menjadi limbah serta pemeriksaan di seluruh area pabrik itu. Sebelumnya, petani di Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan tingginya tingkat kontaminasi limbah pabrik coklat milik PT Federal Food Internusa yang berdampak terhadap hasil panen pertanian di wilayah setempat. headtopics.com

Dugaan pencemaran limbah coklat terhadap aliran irigasi pertanian itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, karena pada lima tahun lalu dirinya pun sudah merasakan dampak dari pencemaran limbah pabrik tersebut.

