Divisi Otomotif Grup Astra Raup Rp 9,2 Triliun dalam 9 Bulan

Sebanyak enam belas model baru dan delapan kendaraan facelift telah diluncurkan. Termasuk satu model battery electric BEV, Lexus RZ, serta dua model hybrid electric (HEV), Toyota Yaris Cross dan Alphard hybrid.

Lalu bisnis komponen otomotif dengan kepemilikan 80 persen. PT Astra Otoparts Tbk, mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 58 persen menjadi Rp1,3 triliun pada sembilan bulan pertama 2023. Asuransi umum grup, PT Asuransi Astra Buana, mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 12 persen menjadi Rp1,0 triliun. Sehingga mencerminkan pendapatan underwriting dan hasil investasi lebih tinggi.

Juga melaporkan penurunan laba sebesar 3 persen menjadi Rp15,3 triliun. Penjualan alat berat Komatsu menurun 4 persen menjadi 4.400 unit. Namun pendapatan dari suku cadang dan jasa pemeliharaan meningkat.

Terjadi peningkatan kinerja dari bisnis jalan tol, solusi transportasi dan logistik. Grup mempunyai kepemilikan saham di 396 km ruas jalan tol Trans-Jawa dan tol lingkar luar Jakarta.Kemudian laba bersih PT Serasi Autoraya meningkat sebesar 28 persen menjadi Rp152 miliar, terutama karena marjin operasi lebih tinggi.

