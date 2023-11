Diturunkan di Tol, Korban Lain Praka Riswandi Cs Sempat Setop Mobil Tapi Dikacangin

Bentak Korban Lain Praka Riswandi dkk di Sidang Imam Masykur, Hakim Semprot Oditur: Turunkan Tensinya! Kepada oditur, Khaidar mengaku melompati pagar tepi jalan tol lalu berjalan meuju arah pintu tol. Ia juga mengaku menyetop beberapa mobil yang melintas tapi tidak dihiraukan.

"Kayaknya muter, kalau saya sebelah sini. Lompat lagi, kayaknya ada pagar gitu, saya lompat jalan ke depan gitu masih jauh sama plang tulisan Mekarsari, saya jalan kaki ke sana," jawab Khaidar.Setelah sampai di pintu tol, Khaidar menemui petugas yang sedang berjaga lalu memohon untuk dipesankan taksi online.

"Saya setop mobil nggak ada yang mau berhenti cuma lihatin doang. Itu saya terus jalan kaki ada yang jaga samping tol itu, itu petugas nggak tahu apa, saya minta tolong mereka, minta orderin Grab buat saya," terang Khaidar."Dibantu ya udah, keluar sedikit lagi ke depan, dibantu order Grab," tegas Khaidar.Praka Riswandi Manik merupakan, sedangkan Praka Heri Sandi merupakan seorang prajurit Direktorat Topografi TNI AD serta Praka Jasmowir adalah Anggota Kodam Iskandar Muda.

Dalam sidang ini, Praka Riswandi Cs didakwa melakukan pembunuhan berencana kepada Imam Masykur. Ketiganya didakwa Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih Subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Bersaksi di Sidang Pembunuhan Imam Masykur, Oditur Hadirkan Korban Lain Praka Riswandi CsKhaidar sendiri merupakan korban lain dari Praka Riswandi Cs. Dia sempat diculik dan dianiaya bersama Imam Masykur.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Bersaksi di Sidang Pembunuhan Imam Masykur, Oditur Hadirkan Korban Lain Praka Riswandi CsKhaidar sendiri merupakan korban lain dari Praka Riswandi Cs. Dia sempat diculik dan dianiaya bersama Imam Masykur.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Bentak Korban Lain Praka Riswandi dkk di Sidang Imam Masykur, Hakim Semprot Oditur: Turunkan Tensinya!Hakim meminta oditur menurunkan nada bicaranya.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: Jembatan Penghubung Tol Jogja-Solo dan Tol Trans-Jawa DipasangLokasi tersebut nantinya menjadi jembatan pertama penghubung Jalan Tol Jogja-Solo dan Jalan Tol Trans-Jawa.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: BKPM Selidiki Modus Nominee J&T Express Pinjam Nama Warga RI&T Express menggunakan modus menggunakan nama orang lain lain agar bisa berbisnis di Indonesia.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Kata Orang Tua dari Perempuan Hamil 7 Bulan Dibunuh Ayah Mertua di PasuruhanIbu korban mengaku terakhir berkomunikasi dengan korban melalui video call pada Selasa (31/10) siang.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕