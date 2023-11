Dituding Pro Israel, Raline Shah Beri Jawaban Menohok ke Warganet

"Tuhan tahu saya dan keluarga saya support Palestina sejak saya lahir bukan dari kejadian ini," tulis Raline seperti dikutip dari media sosialnya."Tapi apakah semua harus dipamer pamerkan dan dijelaskan. Mendukung Palestina dibilang pembenaran dan mengedepankan kemanusiaan dan kedamaian dibilang Zionist," sambungnya.

Raline mengaku, satu postingan mengenai Palestina tidak bisa mempengaruhi dunia. Namun hanya dengan doa dan dukungan sepenuhnya kepada Palestina. "Jujur saya bilang, a girl like me itu bener satu postingan dan 10 juta follower tidak besar dampaknya satu posting. Kita harus realistis. Yang bisa membantu bukan hanya posting teman-teman tapi dukungan konkrit lainnya dan doa kepada Allah yang amat tulus," terangnya.

Di akhir tulisan dia pun mendoakan orang-orang yang telah menyebar berita bohong mengenai dirinya yang dikabarkan mendukung Israel. "Semoga yang memfitnah saya diberi kedamaian yah. Mendingan kita berdoa dan berdonasi buat kebebasan, kedamaian Palestina daripada berdosa dan memfitnah orang zionist," tulisnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Lelah Dituding Pro Israel, Raline Shah: Tuhan Tahu Saya dan Keluarga Support Palestina Sejak LahirDalam beberapa unggahannya, Raline Shah nampak enggan menunjukkan negara yang didukung hingga sempat dihujat dan akhirnya blak-blakan terkait dukungannya untuk Palestina.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Sosok Rahmat Shah, Crazy Rich Medan Sekaligus Ayah Raline Shah Punya Kebun Binatang PribadiSalah satu koleksi dari taman hewan milik keluarga Rahmat Shah, ayah Raline Shah, yakni orangutan.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Raline Shah Ajak Masyarakat Berdoa dan Berdonasi untuk Palestina: Gunakan Energi Marah untuk Sesuatu yang PositifRaline Shah meminta agar kita bersama-sama memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk doa dan donasi.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Raline Shah Doakan Warganet yang Tuding Dirinya Zionis Israel: Semoga yang Memfitnah Saya Diberi KedamaianLantaran terus-terusan diserang secara bertubi-tubi oleh warganet yang menganggapnya sebagai pro Israel bahkan zionis yang tak berpihak ke Palestina, Raline Shah pun melepehkan semua tudingan-tudingan itu di media sosial lain.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: Gaya Memukau Sederet Artis Hadiri Gala Premier Film Budi Pekerti, dari Raline Shah Hingga Dian SastrowardoyoDeretan artis ternama turut hadir di gala premier film Budi Pekerti. Di antaranya ada Raline Shah

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Mulai Geram, Raline Shah Speak Up Usai Difitnah Membabi ButaNama Raline Shah tengah trending usai mendapat banyak komentar kebencian imbas dirinya dituding pro Israel dan tak membela Palestina. Keluarganya ikut terseret, Raline akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕