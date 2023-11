Disingkirkan Tim Premier League di Piala Liga Inggris, Pelatih Ipswich Tetap Puji Mentalitas Elkan Baggott Cs

Meski kecewa, pelatih Ipswich, Kieran McKenna memuji banyak aspek dari anak-anak asuhannya. Ia mengatakan para pemain Ipswich memetik pelajaran dari lawan sekelas Fulham.“Itu adalah pertandingan yang sulit, tetapi kami akan menjadi lebih kuat ke depannya,” kata McKenna seperti dilansir laman resmi Ipswich, Kamis.

“Kami kebobolan gol di awal melawan tim dari divisi teratas, ditambah beberapa pemain kami baru kembali ke tim setelah cedera. Jadi, itu akan selalu menjadi tantangan besar," sambung eks asisten manajer di Manchester United itu.Ipswich di laga ini tertinggal tiga gol terlebih dahulu pada lewat gol yang dicetak Harry Wilson (9'), Rodrigo Muniz (50’), dan Tom Cairney (77’). Sedangkan satu-satunya gol Ipswich dicetak Elkan Baggott (79').

Dalam laga ini, Baggott sendiri baru turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-60. Sempat membuat kesalahan yang menyebabkan gol ketiga Fulham, bek berusia 21 tahun itu membayar lunas kecerobohannya itu dengan mencetak gol.

Baggott mencetak gol dari situasi sepak pojok. Meski menyundul bola dari jarak yang lumayan jauh dari gawang Fulham, hasilnya tetap masuk ke sasaran."Pertandingan bisa hilang dari Anda jika tidak memiliki semangat dan mentalitas yang tepat di tim. Tetapi, ada beberapa momen di awal babak kedua yang saya sangat sukai saat kami berusaha keras untuk tetap dalam permainan," kata McKenna.

“Kami mendapat satu gol balasan dan terus menekan hingga akhir. Kami mendapatkan peluang lain melalui Omari (Hutchinson) dan kami akan menjadi jauh lebih kuat setelah malam ini," pungkasnya.

