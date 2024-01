Disinformasi dan Greenwashing dalam Perlindungan Iklim

Disinformasi terjadi ketika masyarakat membagikan informasi palsu atau menyajikan data secara selektif tentang emisi bahan bakar fosil atau perubahan iklim yang tidak memberikan gambaran lengkap, dan berpotensi melemahkan narasi perlindungan iklim. Disinformasi tidak harus disengaja, karena dapat disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap subjek yang memang bersifat kompleks. Contohnya adalah greenwashing, yakni solusi palsu yang diklaim memerangi perubahan iklim tanpa menghemat emisi.

Cara ini lazim di dunia korporasi untuk memberikan kesan hijau pada produk atau pola produksi yang padat emisi dan limbah. Beberapa merek fesyen, misalnya, menggembar-gemborkan penggunaan serat alami terbarukan dan kemasan yang dapat didaur ulang. Konsep semacam ini biasanya hanya dilakukan dalam skala kecil, namun acap berhasil mengalihkan perhatian dari banyaknya produk fesyen murah dan sekali pakai yang mereka produks





