Disebut Eks AC Milan Tampil Ngawur, Rafael Leao Diajari Kylian Mbappe Cara Bermain yang Benar

BOLASPORT.COM - Penampilan payah Rafael Leao saat AC Milan menghadapi PSG di Liga Champions memicu hujan kritik, termasuk dari eks bintang Rossoneri, Antonio Cassano.

Sebelum duel PSG vs AC Milan digelar, Rabu (25/10/2023), media ramai memprediksi partai tersebut merupakan panggung duel kehebatan Kylian Mbappe dan Rafael Leao. Selain jadi andalan klub masing-masing dengan gaya bermain serupa, kedua winger lincah ini sama-sama dominan beroperasi di sisi kiri seranganMbappe dkk menggilas Milan di Parc des Princes dengan skor 3-0.Dia menerima terobosan remaja ajaib Warren Zaire-Emery, mengecoh Pierre Kalulu, dan mengakhirinya dengan tembakan akurat yang bikin bengong kiper.

Paris menambah derita bagi Mike Maignan dengan gol ekstra dari Randal Kolo Muani dan Lee Kang-in pascajeda. Baca Juga: Klasemen Liga Champions - AC Milan Anak Bawang di Grup Neraka, Sudah Tak Pernah Menang Kini Jadi Tim Paling Mandul headtopics.com

