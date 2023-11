Disebabkan Diabetes, Indonesia Jadi Negara dengan Angka Kebutaan Tertinggi di Asia Tenggara

DME dapat diobati dengan injeksi anti-VEGF seperti Aflibercept dari Bayer yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Di Indonesia saat ini, injeksi anti-VEGF yang sudah menerima persetujuan BPOM adalah Aflibercept, Ranibizumab, dan Brolucizumab.Aflibercept merupakan obat yang memiliki afinitas pengikatan terhadap VEGF-A yang sekitar 100 kali lebih kuat dibandingkan Bevacizumab atau Ranibizumab.

"Selain mengandalkan terapi anti-VEGF seperti Aflibercept, mengidentifikasi dan mengobati DME pada tahap awal adalah langkah krusial dalam merawat pasien diabetes, terutama untuk menjaga kualitas penglihatan mereka dan meminimalisir risiko kebutaan akibat DME," jelasnya.dengan pola makan sehat, berhenti merokok, serta berolahraga secara teratur adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi risiko diabetes dan perburukan DME.

Indonesia yang kaya akan rempah-rempah memiliki lebih dari 17.000 ribu tanaman obat. Ada sekitar 15 tanaman obat yang dianggap potensial, salah satunya adalah temulawak. Ramalan zodiak Kamis, 2 November 2023. Gemini, hati-hati dalam membina hubungan dengan rekan kerja. Libra kena mental hari ini. Rekan kerja Sagitarius merasa cemburu.

Lexus merupakan brand mewah yang dilahirkan Toyota untuk mengincar segmen premium. Di Indonesia lineup mobil tersebut masuk melalui PT Toyota Astra Motor, dan sebagian ad

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOID »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MERDEKADOTCOM: Pernah Jadi Tukang Kebun Demi Hidupi Keluarga, Pria Ini Sukses Jadi Raja Properti di IndonesiaDi balik kesuksesan seseorang, tersimpan kisah pilu di masa lalu.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: PT PAL Indonesia jadi industri maritim pertama Indonesia terapkan AIPT PAL Indonesia menjadi industri maritim pertama Indonesia yang menerapkan artificial intelligence (AI) melalui transformasi digital dalam Industri Maritim ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Perubahan perilaku jadi faktor banyaknya penderita diabetes usia mudaDokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes RSCM Jakarta Dicky Levenus Tahapary mengatakan perubahan perilaku menjadi salah satu ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Gelaran Indonesia United in Worship Jadi Konser Rohani Terbesar dan Terlama Tahun 2023Prestige Promotions di bawah kepemimpinan Rudy Salim sukses menggelar konser musik rohani terbesar dan terlama sepanjang tahun ini.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Erick Thohir Angkat Anak Muda Berusia 27 Tahun Jadi Direktur di Indonesia Battery CorporationMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengangkat seorang anak muda bernama Reynaldi Istanto sebagai Direktur di Indonesia Battery Corporation.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Welber Jardim Akui Cuaca Indonesia Jadi Kendala Jelang Piala Dunia U-17 2023Pemain diaspora Welber Jardim mengakui persoalan cuaca jadi kendala buatnya saat mempersiapkan diri jelang membela Timnas Indonesia U-17 di gelaran Piala Dunia U-17 2023 akhir tahun ini.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕