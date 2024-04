Discounts on Toll Gates for Eid Homecoming in 2024

The Eid homecoming flow will begin on April 3-5, 2024, at 5 a.m. local time. The return flow will start on April 16-19, 2024, at 5 a.m. local time. Minister Effendy said that they will provide discounts for non-Java toll gates. The discount will be valid for 17 days from April 5-19, 2024. The discount offered is a 20 percent reduction from the normal tariff applicable on the main routes of the homecoming and return trips.

The toll roads covered are Palimanan-Kanci, Semarang-Batang, and Jakarta-Cikampek. 41 percent of travelers use these routes

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



VIVAcoid / 🏆 3. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Besok, Ini Syarat Usia SMA/Sederajat hingga S2Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dibuka mulai 23 Maret 2024 sampai 1 April 2024.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Dibuka Besok, 1.830 Posisi Tersedia!Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dibuka 23 Maret 2024 sampai 1 April 2024.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Hari Ini! Cek Syaratnya di SiniRekrutmen Bersama BUMN 2024 dibuka mulai hari ini, 23 Maret 2024 sampai 1 April 2024.

Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »

Daftar Link Pendaftaran Program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, Menjangkau Lebih dari 200 KotaBerikut daftar link pendaftaran program Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 untuk Lebaran 2024.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Jadwal IBL 2024 di Minggu Pertama Ramadhan 2024IBL 2024 akan menggelar dua pertandingan setiap hari di akhir pekan selama bulan Ramadhan 2024.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Puteri Indonesia Lingkungan 2024 Sophie Kirana Akan Wakili Indonesia di Miss Supranational 2024Wakil DI Yogyakarta Sophie Kirana menyabet gelar Putri Indonesia Lingkungan 2024 setelah menduduki posisi runner-up 1 di malam Pemilihan Puteri Indonesia 2024.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »