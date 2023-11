Direktur Utama Manchester United Mengundurkan Diri

Arnold telah berada di MU sejak 2007, dan ia menggantikan Ed Woodward sebagai Direktur Utama United pada Februari tahun lalu. Richard Arnold telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Manchester United setelah 16 tahun bersama klub. Patrick Stewart akan mengambil alih sebagai Direktur Utama sementara, sebagai tambahan terhadap perannya saat ini sebagai penasehat umum, sambil Richard melanjutkan untuk memberikan dukungan transisional sampai akhir Desember.

Proses pencarian akan dilakukan untuk mencari Direktur Utama yang baru. Saat menjalani naik dan rurun, hal yang konstan adalah dedikasi para pekerja kami serta para penggemar. Saya ingin berterima kasih kepada mereka semua untuk kesetiaan dan komitmen mereka, dan mendoakan yang terbaik untuk semua orang yang terasosiasi dengan klub ini ucap Arnold. Di sisi lain, INEOS Group milik miliarder Inggris Jim Ratcliffe dilaporkan semakin dekat untuk menjadi pemilik saham minoritas Unite

