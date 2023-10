Direktur Magpie Raih Penghargaan Senior PR Practitioner of The Year 2023

PENDIRI dan Direktur Magpie Public Relations (Magpie), Ibnu Haykal, mendapatkan penghargaan “Senior Public Relations Practitioner of The Year 2023” dalam Ajang Indonesia PR of The Year 2023.

Pada ajang penghargaan yang sama, Magpie bersama klien setianya barenbliss juga berhasil memenangi dua penghargaan lainnya yaitu PR Program of The Year 2023 dan The Best Outtakes PR Program.Penghargaan tersebut, diraih dari hasil penilaian yang telah melalui proses call for entries, riset and pooling kepada para jurnalis, serta pengecekan kinerja dengan digital listening tools and social media monitoring oleh Mix Marcomm Magazine bersama Ivosights.

Ibnu Haykal lahir di Jakarta pada 6 November 1992. Ia memulai kariernya sebagai jurnalis Berita Satu TV pada 2016, setelah ia lulus dari jurusan ilmu jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. headtopics.com

Ia juga pernah menangani krisis komunikasi pada saat klien farmasi menghadapi isu resistensi antibiotik dan memulihkan kepercayaan publik pada brand kesehatan yang menghadapi isu kandungan bahan haram pada produknya.

Kantor Magpie berada di The Plaza Offrice Tower lantai 41, di Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Di umurnya yang baru berusia 2 tahun, Magpie telah berkembang pesat menjadi partner public relations bagi berbagai brand baru yang tumbuh dengan pesat.Barenbliss (BNB), sebuah brand kosmetik Korea, merupakan salah satu klien retainer yang telah bersama Magpie sejak tahun pertama kehadirannya di Indonesia. headtopics.com

Haykal memiliki portfolio panjang di industry farmasi dan kesehatan. Ia juga aktif menjadi relawan di Aliansi Penyakit Tidak Menular (NCDs) Indonesia.

Baca lebih lajut:

mediaindonesia »

Konflik di Timur Tengah Buat Negara Prancis TegangBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Sungai Bengawan Solo Dipenuhi Enceng GondokBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Firli Mengaku tidak Dapat Perlakuan SpesialBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Para Pelaku Ekraf Rayakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional 24 OktoberBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Mansion Sports Entertainment Group Makin Fokus di Bidang SportaimentBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Rumah Sakit Palestina Kolaps, Obat Habis Listrik Tak AdaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕