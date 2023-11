Dimulai, KPU Surabaya Sosialisasi Tahap Kampanye Pemilu 2024

menjadi fase atau tahap dari para partai politik termasuk calon legislatif untuk mengenalkan visi, misi, hingga program kepada masyarakat sebagai pemilih diYahya Alkatiri Bingung Dengar Kabar Josep Gombau Out dari Persebaya, Padahal Masih Ada di SurabayaTakut Merugi, Pedagang di Surabaya Kurangi Stok Cabai Rawit dan Siasati Pakai Cabai Kering

ANTARANEWS: KPU Surabaya mulai sosialisasi tahapan kampanye Pemilu 2024Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mulai menyelenggarakan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ...

MEDIAINDONESIA: Bawaslu Bakal Tindak Buzzer Pemilu yang Lakukan Pelanggaran KampanyeBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

TVONENEWS: Ribuan Guru di Mojokerto Ikrar Netralitas Pemilu 2024, Bupati Ikfina : Larang Keras Guru Ikut KampanyeBerita Ribuan Guru di Mojokerto Ikrar Netralitas Pemilu 2024, Bupati Ikfina : Larang Keras Guru Ikut Kampanye terbaru hari ini 2023-11-02 10:27:07 dari sumber yang terpercaya

TRIBUNNEWS: Daftar 25 Menteri yang Sibuk di Pemilu 2024: Jadi Capres, Cawapres, Caleg, hingga Tim KampanyeSejumlah menteri Jokowi dipastikan sibuk di Pemilu 2024. Ada yang menjadi capres, cawapres, caleg, hingga tim kampanye capres-cawapres. Ini daftarnya.

SUARADOTCOM: Pengamat TII Tegaskan Pentingnya Netralitas ASN di Pemilu 2024, Terutama di Masa KampanyeASN yang dimaksud tidak hanya aparatur birokrasi, tapi juga mencakup TNI dan Polri.

ANTARANEWS: Tito Karnavian dorong Polri awasi kampanye hitam jelang Pemilu 2024Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif mengawasi kampanye hitam menjelang Pemilu ...

