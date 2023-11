Diminta Nagita Slavina Jadi Model di JFW 2024, Luna Maya Girang Dapat Kado Spesial

Hadiah yang diberikan oleh Nagita tak lain dan tak bukan adalah baju rancangannya sendiri. Baju tersebut sama dengan yang dipakai Luna saat tampil di atas panggung. Hadiah tersebut dibungkus dengan kotak kado yang dipita cantik.

Luna semakin girang saat Nagita mengatakan bahwa baju yang sedang dipakainya untuk tampil di runway tidak perlu dikembalikan. Itu juga merupakan hadiah dari Nagita lantaran Luna bersedia meluangkan waktunya untuk tampil mewakili brand busananya.

Sebelum benar-benar membawa busana tersebut pulang, Luna kembali memastikannya kepada Nagita."Bener ya ini boleh dibawa pulang?" tanya Luna sekali lagi."Iya, jadi nggak perlu repot-repot ganti baju," pungkas ibu dua anak ini.

Sebagai ucapan terima kasih, Nagita pun memberikan kado spesial untuk Luna. Kekasih Maxime Bouttier itu tampak kegirangan saat menerima hadiah yang telah disiapkan oleh Nagita. Momen ini terekam dalam vlog terbaru Luna yang diunggah pada Rabu (1/11).

Saat pertama kali membuka kotak tersebut, Luna tampak terkejut sekaligus senang. Ia pun merentangkan busana model kimono dengan motif bunga-bunga itu."Cakep nih. Bagus sekali, ini wajib punya sih. Kalau ini tuh bener-bener kelihatannya stylish tapi tidak berusaha terlalu keras. Sederhana dan elegan, tapi bisa seksi juga kalau mau. Tapi kalau tidak bisa ditutup juga. Jadi, ini koleksi yang freestyle," ungkap Luna.

