Dikasih Nafas Sama Amerika, Sanggupkah Rupiah Balik Rp14.000?

Rupiah menguat pada hari ini setelah terpuruk parah. Keputusan bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) yang menahan suku bunga pada Kamis dini hari ini membuat rupiah menguat tajam.Rupiah menjalani bulan berat pada Oktober dengan mencatat pelemahan sebesar 2,7%. Pelemahan ini adalah yang terdalam sejak Maret 2020 di mana rupiah ambruk 12% lebih.

Ditengarai para eksportir menempatkan dolar AS mereka di Singapura. Pasalnya, suku bunga deposito valas di Singapura lebih tinggi ketimbang di Indonesia.Apresiasi rupiah terjadi karena spekulasi bahwa bank sentral AS (The Fed) akan mengurangi hawkish, mengingat inflasi yang telah memuncak.

Hal ini yang membuat yield US Treasury meningkat dan memberikan dampak terhadap pasar keuangan Indonesia, terutama ke pasar obligasi pemerintah.Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang lebih rendah dari ekspektasi membuat dolar AS kesulitan bangkit.

Dilansir dari Reuters, pejabat bank sentral AS (The Fed) mengatakan bahwa kebijakan moneter perlu tetap bersifat restriktif untuk"beberapa waktu" agar inflasi kembali turun ke target The Fed sebesar 2%.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat sepanjang Oktober 2023 (per 27 Oktober) investor asing telah menarik dana senilai Rp6,37 triliun dari pasar modal RI. Sementara dari pasar utang, asing melepas obligasi RI hingga Rp13,63 triliun sepanjang Oktober 2023, yang berimbas pada tertekannya nilai tukar rupiah.

Lebih lanjut, fenomena kenaikan suku bunga yang tinggi dan dalam waktu lama atau higher for longer yang terjadi di Amerika Serikat (AS) memberikan imbas yang berat ke banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

