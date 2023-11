Dihujat Oknum Fans Fuji An, Intip 8 Potret Lesti Kejora Justru Bestie dengan Sang Selebgram

BACA JUGA... Istri Rizky Billar itu mengingatkan untuk para fans agar saling mendukung idola masing-masing dengan tanpa menjatuhkan yang lain. Menurutnya, yang terpenting adalah aksi saling mendoakan dan bukan menjelekkan.

(wk/rosi) 1. Sama-sama Imut Pada April lalu, Fuji dan Lesti tampak menghabiskan waktu bersama. Keduanya bahkan sangat akur di mana Fuji dengan gemes memeluk Lesti dan bersandar pada ibu satu anak ini. Menariknya, keduanya sama-sama memiliki ciri khas imut dan mungil.

3. Bak Kakak Adik Fuji dan Lesti sempat menjadi pembaca nominasi ajang penghargaan di Indosiar. Selain chemistry kala di panggung, keduanya sempat membagikan momen di belakang layar. Fuji tampak cantik dengan memakai gaun ungu sementara Lesti mengenakan dress panjang sage. Keduanya memancarkan vibe kakak dan adik yang menggemaskan.

5. Makan Bareng di Warteg Lesti-Billar dan Fuji-Thariq diketahui sering bertemu dalam satu acara. Menariknya mereka kemudian lanjut makan di warteg untuk double date. Alih-alih ke restoran mahal, mereka berempat justru memilih makan di pinggir jalan. Mereka memang gak pernah gengsi untuk makan sederhana di sebuah warung.

7. Baby L Yang Lengket dengan Fuji Saat bersama dengan baby L, Fuji seakan ingat masa-masa keponakannya, Gala masih sangat kecil. Baby L pun begitu so sweet menyuapi Fuji dan nurut banget saat disuruh cium pipi. Tampaknya saking seringnya Lesti nongkrong Fuji bahan si kecil pun turut akrab.

WowKeren - Oknum diduga fans Fujianti Utami alias Fuji An belakangan ini membuat sejumlah artis resah. Sebelumnya Tissa Biani dibuat murkan dan kini giliran Lesti Kejora yang diserang diduga oleh fans selebgram tersebut. Hal ini berawal dari Lesti berbagi foto akrab dengan Aaliyah Massaid.

