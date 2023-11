Diduga Terlibat, Rumah Perwira Polres Subang Digeledah

Upaya penggeledahan sejumlah rumah dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Jawa Barat. Dalam penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, di antaranya adalah rumah salah seorang perwira polisi Polres Subang, dan petugas bantuan polisi atau Banpol. Penggeledahan dilakukan lantaran keduanya menjadi yang pertama kali melakukan penanganan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak, yang terjadi dua tahun lalu tersebut.

Petugas Banpol diduga menjadi orang yang berperan membersihkan TKP dan menguras kamar mandi. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menyebut, kedua orang tersebut telah dimintai keterangan pada senin 30 oktober lalu. Penyidik tengah mendalami apakah ada orang yang memerintah petugas Banpol tersebut.IG : https://www.instagram.com/kompastvjabar/

