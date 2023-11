Dicibir Nyaleg Tapi Tak Ada Prestasi, Thariq Halilintar Pamer Foto Bareng Jokowi di IKN

Menanggapi komentar miring yang diarahkan kepadanya, adik Atta Halilintar ini tak ambil pusing. Melalui Instagram pribadinya, Thariq justru pamer momen bersama Presiden Joko Widodo (Dalam unggahan tersebut Thariq hadir bersama selebgram lain, yakni Ibnu Wardani. Tampil mengenakan kemeja putih dan celana hitam, ia tampak berdiri di sebelah Jokowi."Suatu kehormatan bisa melihat ibukota baru dari atas istana baru.

Mantan kekasih Fuji ini juga membagikan momen selama dirinya berada di IKN melalui Instagram Story. Ia tampak mengunjungi proyek dengan wajah ceria bersama rekan-rekannya.Sontak saja unggahan ini pun mencuri perhatian publik. Tak sedikit penggemarnya yang ikut bangga dengan pencapaian Thariq Halilintar.

"Persis abangnya, semakin dihina dan direndahkan Thoriq akan semakin melejit, bukan lagi gaul sama artis-artis top tapi juga para pejabat dan sekarang bapak Presiden, the best," tulis seorang warganet."Keren gaulnya sama petinggi negara, sekarang sama Pak Presiden, kinerja dan kepinteran Thor sudah diakui oleh petinggi negara. Semangat Thor, sukses dan bahagia selalu," timpal warganet lain.

"Lelaki yang selalu direndahkan, dihina, dihujat habis-habisan samapi ke akar selalu sabar dan membalas dengan prestasi sangat luar biasa," tambah warganet yang berbeda.

