Dibintangi Cha Eunwoo, 'A Good Day to Be a Dog' Dijuluki Drama Paling Gak Niat Tayang

Di sisi lain dari promosi yang dilakukan pihak MBC, tertulis bahwa episode baru akan tetap ditayangkan pada 8 November mendatang. Belum bisa dipastikan apakah episode kelima akan tayang sesuai jadwal asli atau kembali ditunda karena pertandingan baseball.

WowKeren - "A Good Day to Be a Dog" baru menayangkan episode terbaru pada Rabu (1/11). Begitu episode keempat drama yang dibintangi Cha Eunwoo dan Park Gyu Young ini dirilis, drama ini langsung mendapatkan julukan paling gak niat tayang.

"A Good Day to Be a Dog" kemungkinan baru akan menayangkan episode baru pada 15 November mendatang. Gegara ramai dugaan ini, warganet mulai menjuluki drama adaptasi webtoon populer itu sebagai drama paling gak niat tayang.

BACA JUGA... Source: Twitter "Juara satu drama paling gak niat tayang," tulis seorang warganet."Ditunda tunda terus, lama lama gue yang jadi anjing," tambah yang lain."BENAR. JENGKEL BANGET. Padahal seruuuuuu, tapi tayangnya ogah ogahan hadeh," sahut warganet lainnya.

