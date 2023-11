Dian Sastro Gantikan Hobi Tenis Jadi Mendengarkan Gamelan

Aktris yang melejit lewat film Ada Apa Dengan Cita itu bahkan rehat dari olahraga favoritnya seperti lari dan tenis karena kebiasaan tersebut jauh berbeda dengan kebanyakan perempuan di tahun 1960-an. “Saya juga berhenti mendengar musik modern dan hanya mendengarkan gamelan dan musik klasik. Di sini saya jadi belajar banget bahwa sebagai aktor we serve the character. Kami harus ikhlas dan pasrah menyerahkan diri ke dalam karakter,” kata Dian, saat konferensi pers, Rabu (1/11).

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: MEDIAINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAINDONESIA: Pemkot Bandung Rangkul Hotel dan Restoran Kelola Sampah di HuluBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Eks Penyidik KPK Sebut Keterangan Firli Tak Bisa DipercayaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Selain SYL, Polri Juga Periksa Kapolrestabes SemarangBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: KPU: Gugatan Pendaftaran Capres-Cawapres Bukan di Pengadilan NegeriBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Jokowi Tertawa saat Ditanya Kekecewaan PDIPBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Terima Surpres Calon Panglima TNI, Lodewijk Paparkan Rangkaian Mekanisme di DPRBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕