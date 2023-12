Dian Sastro and Rocky Gerung's Academic Background in Philosophy

Dian Sastro, an Indonesian actress, successfully completed her undergraduate and graduate studies at the University of Indonesia. She studied Philosophy at the Faculty of Cultural Sciences. In her thesis, she critically analyzed the Beauty Industry Complex and questioned her own involvement in the industry. Similarly, Rocky Gerung, now known as a political analyst, was a Philosophy lecturer who taught various Philosophy courses.





VIVAcoid » / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nicholas Saputra Masih Tetap Jadi Pilihan Dian Sastro untuk Aktor Indonesia FavoritDian Sastro sebelumnya sempat mengaku sebagai fans berat Nicholas Saputra. Kini, Dian kembali menyebut Nicholas sebagai salah satu aktor Indonesia favoritnya.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Style Dian Sastro Hadiri FFI 2023 Bikin Rekan Artis TerpukauDian Sastro turut bagikan momen kala hadiri FFI 2023. Penampilan Dian Sastro yang padupadankan jarik dengan atasan semi formal ini langsung menyedot perhatian hingga membuat rekan-rekan artis terpukau. Seperti apa?

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Rina Nose Bikin Ario Bayu Ngakak saat Cosplay Jadi Dian Sastro Versi 'Gadis Kretek'Rina Nose berhasil masuk dalam karakter Dasiyah yang diperankan oleh Dian Sastro dalam serial 'Gadis Kretek'. Penampilan apik Rina di atas panggung ultah Mata Najwa ini banjir apresiasi penonton.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Dian Sastro Tampil Kece di Pemotretan TerbaruDian Sastro bagikan hasil pemotretan terbarunya di Instagram yang sontak membuat banyak pasang mata terpukau. Pasalnya, ia tampil dengan style kece yang sedikit beda dari biasanya. Seperti apa?

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Momen Rocky Gerung Diinterupsi Wali Kota Makassar Usai Sebut Sulawesi Bukan NKRIWali Kota Makassar Danny Pomanto menyanggah pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Pulau Sulawesi secara ekologis bukan bagian dari NKRI

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Terpopuler: Sikap Tegas Joe Biden soal Status Gaza, Curhat Rocky Gerung Ditersangkakan PDIPSelalin berita terkait agresi militer Israel di Gaza menjadi sorotan publik dunia saat ini, ada pula terkait TPN Ganjar-Mahfud jadi terpopuler Kanal News VIVA.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »