Di Mana Letak Kepala Bintang Laut?

Bentuk tubuh ini dikontrol secara cermat oleh serangkaian gen. Namun, bintang laut memiliki simetri lima kali lipat dan tampaknya tidak memiliki kepala atau ekor yang jelas, sehingga menyulitkan pemahaman para ilmuwan tentang evolusi hewan.

Dalam penelitian yang dipimpin oleh Formery, tim peneliti menggunakan kombinasi pencitraan dan teknik genetik untuk membuat peta 3D ekspresi gen bintang laut. Ini termasuk pemindaian mikro-CT, untuk menggambarkan kerangka, otot, dan sistem pencernaan, saraf, dan pembuluh darah air bintang laut, yang kemudian dikombinasikan dengan tomografi RNA dan hibridisasi in situ.Upaya peneliti ini dapat mengungkap bahwa “kepala” bintang laut sebenarnya terdiri dari daerah mirip kepala yang tersebar di tengah “tubuh” dan di tengah kelima anggota tubuhnya.Berpantun di IKN, Jokowi: Supaya Pembangunan Maju Terus, Pinjam Dulu SeratusAwas Salah Langkah, Khofifah...

