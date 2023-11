Di Depan Prabowo, Mendag Beberkan Dampak Krisis Geopolitik ke Perdagangan Indonesia

BACA JUGA: Mendag Lepas Ekspor Produk Pinang Belah Lampung ke Arab Saudi BACA JUGA: Mendag Bertemu Dirjen WTO: Konsisten Dorong Selesaikan Isu Perundingan WTO BACA JUGA: Mendag Lobi Jepang Perluas Akses Pasar Produk Olahan Ikan Ikan Baca Juga

Namun meskipun begitu, Indonesia sebagai negara nonblok tetap mencoba mengambil kesempatan yang ada. bagi Indonesia semua negara adalah teman dan terbuka untuk saling kerja sama untuk saling memberi keuntungan, kemajuan dan kebaikan.

Saat ini mitra dagang utama Indonesia terjadi pergeseran, yang awal mulanya didominasi oleh kawasan Barat kini beralih ke negara-negara Timur. Contohnya yakni, kawasan Asia Selatan, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh yang menyumbang sebagian besar surplus perdagangan Indonesia.

2 dari 3 halamanMendag Lepas Ekspor Produk Pinang Belah Lampung ke Arab SaudiSebelumnya, Menteri Perdagangan RI (Mendag) Zulkifli Hasan mengunjungi Provinsi Lampung, Senin (30/10/2023). Dalam kunjungan ini, Mendag melepas komoditas unggulan Lampung yaitu produk pinang belah yang akan diekspor ke Jeddah, Arab Saudi.

“Hari ini kami mau melepas (ekspor) pinang ke Jeddah, Arab Saudi,” kata Zulhas dalam keterangannya, Senin (30/10/2023). Selanjutnya, Ketua Umum PAN ini turut memberi apresiasi atas upaya JATAM dalam mengekspor pinang belah ke Arab Saudi.

“Bentuk usaha ini selalu efektif untuk mengatasi hambatan yang biasanya selalu dihadapi oleh eksportir baru, yaitu kapasitas produksi serta modal usaha, dikarenakan dapat diatasi dengan gotong royong dalam satu komunitas,” lanjutnya.

