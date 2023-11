Desa Wisata Ketapanrame Masuk Nominasi 75 Besar Ajang ADWI 2023

Desa Wisata Ketapanrame yang memiliki tiga destinasi wisata andalan, yakni air terjun Dlundung, Taman Ghanjaran, dan wisata sawah Sumber Gempong.Ketiga destinasi itu masuk nominasi 75 besar ADWI Kemenparekraf 2023, setelah melalui proses kurasi panjang. Desa dengan potensi alam yang melimpah ini berhasil mengalahkan peserta desa wisata lain 4.573 desa yang sudah mendaftar.

Aspek yang mereka nilai tim juri ADWI meliputi Daya tarik dan keunikan wisata, standar kualitas pelayanan homestay dan toilet, digital kreatif (promosi desa), suvenir (potensi kreativitas), serta kelembagaan desa wisata dan CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability).Kedatangan Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf bersama tim juri ADWI ini disambut langsung Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di Wisata Desa Sumber Gempong.

Baca juga: Kemenparekraf Dorong Desa Wisata di Kawasan Danau Toba Naik Kelas"Tentunya hal ini merupakan capaian positif dalam mendukung kemajuan pariwisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkapnya

"Dengan segala potensi yang ada, pengembangan pariwisatai di Desa Ketapanrame ini diharapkan bisa menjadi yang terbaik, dan menjadi Desa Wisata Unggulan Terbaik Indonesia di Tahun 2023 ini,” ujarnya. "Termasuk membuka ruang untuk berkarya, sehingga 4,4 juta lapangan kerja tercipta, terus percaya adanya kebangkitan ekonomi yang dimulai dari desa," terangnya.Indra menambahkan, 75 desa wisata terbaik pilihan Kemenparekraf ini telah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yakni mewujudkan pariwisata berkelas dunia, dengan daya saing global berkelanjutan.

