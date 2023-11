Deretan Pengusaha di TPN Ganjar-Mahfud

Teranyar pada Rabu (1/11), Ketua TPN Arsjad Rasjid mengumumkan nama-nama baru dari kalangan purnawirawan TNI dan pengusaha muda.Hingga saat ini, selain dari unsur partai pengusung, TPN Ganjar juga berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari purnawirawan TNI-Polri, aktivis, hingga pengusaha. Unsur terakhir turut mendominasi TPN selain dari partai dan purnawirawan.

Denon dikenal sebagai CEO Whitesky Group yang kini mengelola Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma setelah mengakuisisi PT Angkasa Transportindo Selaras. Dia mengawali karier profesional di sektor jasa keuangan dengan menjadi Senior Auditor KAP Santoso Harsokusumo, member of Ernst & Young International (1991-1994). Kariernya kemudian panjang di BUMN Keuangan.

Dari Singapura, mulai 2014, Orias kembali bergabung dengan BUMN sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo 2). Dua tahun kemudian, pada 2016, ia diangkat sebagai Direktur Utama Pelindo 3 yang membawahi wilayah NTT.

Pada 2023, Orias diangkat sebagai Komisaris Independen pada PT Rukun Raharja Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.

