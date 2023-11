Deretan Jenderal TNI Calon Kuat Pengganti Kasad

Meutya menjelaskan, Presiden Joko Widodo akan menunjuk Kasad baru setelah Jenderal Agus Subiyanto dilantik sebagai Panglima TNI. 'Ya nanti kalau sudah kosong. Sekarang kan Ksadnya masih Pak Agus. Setelah Pak Agus dilantik pasti langsung diisi,' ujar politikus Golkar ini.Sementara belum ada tanggal pasti kapan akan digelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Pekan depan DPR baru akan menggelar Badan Musyawarah atau Bamus. Pekan selanjutnya uji kelayakan dan kepatutan digelar.

