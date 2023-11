Delta Dunia Group bukukan pertumbuhan pendapatan dalam sembilan bulan

Direktur Delta Dunia Group Dian Andyasuri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan, pencapaian pendapatan kuartalan sebesar 506 juta dolar AS setara Rp8,05 triliun selama kuartal III 2023. "Strategi diversifikasi yang diterapkan perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan dari batu bara metalurgi hingga 19 persen dan mengurangi ketergantungan pada batu bara termal sebesar 81 persen per September 2023," katanya.

Sementara EBITDA meningkat menjadi 302 juta dolar AS (Rp4,8 triliun) atau naik 11 persen YoY, meskipun terdapat beberapa tantangan seperti biaya inflasi yang lebih tinggi dan penundaan persetujuan pemerintah untuk revisi kuota produksi batu bara (RKAB) pada kuartal III 2023.

Dian Andyasuri menyebutkan laba bersih meningkat sebesar 5 persen YoY, yang dipengaruhi oleh biaya keuangan yang lebih tinggi yang disebabkan peningkatan suku bunga dasar dan penurunan nilai akibat selisih kurs rupiah yang terdepresiasi.

