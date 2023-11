Delta Airlines PHK Karyawan Imbas Biaya Penerbangan Meroket

"Meskipun kami belum kembali ke kapasitas penuh, sekaranglah waktunya untuk melakukan penyesuaian terhadap program, anggaran, dan struktur organisasi di seluruh Delta untuk mencapai tujuan yang kami tetapkan. Saah satu bagian dari upaya ini mencakup penyesuaian pada staf perusahaan untuk mendukung perubahan ini," kata Delta dalam keterangannya, dikutip dari CNBC International, Kamis (2/11/2023).

Tak Merinci Jumlah Karyawan yang Kena PHK Delta Airlines tidak merinci berapa jumlah karyawan yang terkena PHK, namun juru bicaranya mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan penyesuaian kecil terhadap posisi perusahaan dan manajemen.

Para eksekutif baru-baru ini melaporkan permintaan perjalanan yang kuat membantu mereka lebih dari sekadar menutupi biaya. "Pertumbuhan menjadi normal tahun depan, dan kami memperkirakan keandalan operasional akan terus meningkat," kata CFO Delta Airlines Dan Janki saat memberikan laporan pendapatan bulan lalu.

2 dari 4 halamanPermintaan MenurunDiketahui, Delta Airlines yang berbasis di Atlanta memiliki sekitar 100,000 karyawan, naik dari sekitar 83,000 pada akhir tahun 2021. Dilaporkan, maskapai penerbangan di Amerika baru-baru ini meningkatkan kapasitasnya, sementara permintaan menurun.Beberapa maskapai lain, termasuk Southwest, kini berupaya memperlambat pertumbuhan kapasitas mereka karena pemesanan kembali ke pola yang lebih tradisional.3 dari 4 halamanRupiah Hampir Tembus Rp 16.

Lebih lanjut Alvin menjelaskan, tiga unsur utama dalam biaya operasi maskapai penerbangan adalah bahan bakar pesawat atau avtur sekitar 36 persen, pemeliharaan sekitar 16 persen, dan sewa pesawat atau penyusutan sebesar 14 persen.Dijelaskannya, pemeliharaan pesawat maskapai tidak lepas dari suku cadang, dengan harganya yang dipatok dalam dolar atau euro.

