Delegasi PKC Selesai Melawat ke Kepulauan Solomon

- Delegasi Partai Komunis China bertolak pulang ke Beijing setelah menyelesaikan kunjungan mereka ke Kepulauan Solomon. Kunjungan ini diawasi dengan saksama oleh negara-negara di Pasifik Selatan, terutama Australia karena ingin mengetahui kedalaman pengaruh China di kawasan.

Delegasi itu dipimpin oleh Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Komisi Pusat PKC Guo Yezhou. Menurut kantor berita nasional China, Xinhua, mereka berada di Honiara sejak Jumat (27/10/2023) sampai Minggu (29/10/2023). Di sana, mereka bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, jajaran menteri di kabinetnya, dan para anggota DPR. Belum ada kabar mengenai isi pertemuan tersebut.Kunjungan ini menindaklanjuti kunjungan Sogavare ke Beijing pada Juli 2023.

Selama ini, Kepulauan Solomon bekerja sama dengan Australia untuk isu keamanan. Ketika terjadi kerusuhan di tahun 2021, Honiara meminta bantuan kepolisian Australia untuk mengendalikan situasi. Pada saat yang sama, Honiara juga mengembangkan progran pelatihan bersama kepolisian China. headtopics.com

"Kepulauan Solomon harus belajar banyak dari China untuk soal pembangunan negara maupun mengelola hubungan internasional," kata Sogavare dalam pertemuan di Beijing itu.Dalam kunjungan Sogavare di bulan Juli, Presiden China Xi Jinping turut mengumumkan janji Strategi Pasifik Biru 2050. Ini adalah kerangka pembangunan berkelanjutan di kawasan. China membantu Kepulauan Solomon membangun jaringan komunikasi seluler melalui perusahaan Huawei.

Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomasi dengan Taiwan pada tahun 2019 guna menjalin hubungan dengan China. Sejak saat itu, China banyak membantu pembangunan di Kepulauan Solomon. Proyek yang paling terkenal ialah pembangunan stadion olahraga berstandar internasional. headtopics.com

