Delegasi Laos kunjungi Jatim pelajari penerapan SVLK

Kami mengunjungi pemanenan kayu dari hutan hak yang dimiliki oleh petani yang mengimplementasikan SVLK dengan sangat baik

"Kami mengunjungi pemanenan kayu dari hutan hak yang dimiliki oleh petani yang mengimplementasikan SVLK dengan sangat baik," ujar Dirjen Departement of Forest Inspection, Ministry of Agriculture and Forestry Laos Khampone Mounlamai, yang memimpin delegasi Laos.

Sementara itu salah satu yang menjadi perhatian Delegasi Laos saat berkunjung ke lapangan adalah soal penggunaan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dalam SVLK. Pemanfaatan DKP dalam SVLK memungkinkan petani hutan rakyat atau industri skala mikro memiliki akses pasar sehingga bisa mendukung kesejahteraannya. headtopics.com

Delegasi Laos terdiri dari unsur pemerintah pusat (Kementerian Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Commerce), pemerintah provinsi, LSM, dan pelaku usaha. Menurut dia, SVLK Indonesia sangat kuat dengan banyak tahapan yang terstruktur, selain itu keterlibatan multi pihak ikut memperkuat SVLK.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: antaranews »

Khofifah Tak Maju Pilpres 2024, PKB Siap Usung di Pilgub JatimPKB Jatim siap mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024 setelah perempuan yang masih menjabat Gubernur Jatim itu dipastikan tidak maju di Pilpres 2024. Baca lebih lajut ⮕

Delegasi BKSAP DPR RI Lakukan Courtesy Call dengan Dubes RI SantiagoBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Ketua Delegasi Working Lunch bersama Pemangku Kepentingan ChileBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Delegasi Universitas Darunnajah Hadiri Maulid Concert di SydneyBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Israel protes Rusia jamu delegasi Hamas di MoskowKementerian Luar Negeri Israel memanggil Duta Besar Rusia Anatoly Viktorov untuk memprotes Moskow yang menjadi tuan rumah delegasi kelompok Hamas ... Baca lebih lajut ⮕

Pertemuan Delegasi BKSAP DPR dengan ITPC Santiago Perkuat Jalinan Kerja Sama RI-ChileBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕