Dekat Dengan Jokowi, PDIP Minta Masyarakat Pantau Netralitas Heru Budi

Tak hanya Heru, seruan ini juga disampaikan agar masyarakat turut mengawasi semua Penjabat kepala daerah lain dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur."Rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh. Ini akan terwujud bilamana rakyat ikut aktif mengawasi para Pj kepala daerah yang diangkat oleh Presiden yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan Capres-Cawapres," ucapnya.

Menurutnya, tidak ada jaminan 173 kepala daerah yang diangkat akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024 meski berstatus ASN. "Adil itu harus dimulai dari pikiran, dari diri sendiri. Lebih terhormat jadi abdi rakyat daripada jadi sekedar penjaga keluarga tertentu," pungkasnya.

