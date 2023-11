Deindustrialisasi Hambat Indonesia Jadi Negara Maju, Apa Cara Pemerintah Tanggulangi ini?

Apalagi indonesia punya bonus demografi, yang artinya jumlah masyrakat akan semakin bertambah pada 2045 menjadi 324 juta penduduk.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MERDEKADOTCOM: Pernah Jadi Tukang Kebun Demi Hidupi Keluarga, Pria Ini Sukses Jadi Raja Properti di IndonesiaDi balik kesuksesan seseorang, tersimpan kisah pilu di masa lalu.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: PT PAL Indonesia jadi industri maritim pertama Indonesia terapkan AIPT PAL Indonesia menjadi industri maritim pertama Indonesia yang menerapkan artificial intelligence (AI) melalui transformasi digital dalam Industri Maritim ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Bunuh Diri Kalangan Remaja Bisa Hambat Indonesia Emas 2045Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Membalikkan DeindustrialisasiIndonesia menargetkan jadi negara maju pada 2045. Namun, hingga kini, kita belum mampu membalikkan tren deindustrialisasi yang terjadi 20 tahun terakhir di manufaktur.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: 4 Buah yang Jadi Simbol Penting bagi PalestinaSemangka jadi simbol bagi perjuangan rakyat Palestina, berikut buah-buahan yang jadi simbol pentin bagi mereka.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Alasan An Se-young Tolak Jadi Bintang Iklan Meski Juara Dunia, Bisa Ditiru Atlet IndonesiaPebulutangkis Korea Selatan An Se Young menolak menjadi bintang iklan dan bintang tamu reality show meski sudah membawa pulang emas dalam Asian Games 2023 di China.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕