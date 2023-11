Dasco: Pengumuman TKN Prabowo-Gibran Bukan Hari Ini, tapi Minggu Depan

Lembaga survei ARCI menyatakan sebanyak 33,7 persen pemilih PDIP di Jawa Timur akan memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai aksi boikot komoditas terhadap Israel tidak diperlukan karena tak menyelesaikan permasalahan perang antara Israel-Palestina.

Seorang mertua tega menggorok menantu perempuannya hingga tewas. Mertua yang menggorok menantunya itu bernama Khoiri (52), warga Dusun Blimbing, Desa Pararejo. Rumah sewa Kertanegara, tepatnya Nomor 46, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan setelah disebut menjadi tempat rehat sementara Ketua KPK Firli Bahuri. Begini faktanya

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOID »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Masih Ada Sejumlah Nama yang Masuk, Formasi TKN Prabowo-Gibran Bakal Diumumkan Pekan DepanDasco menambahkan nantinya sosok TKN Prabowo-Gibran akan diisi oleh sejumlah nama dari internal parpol koalisi.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Ketua TKN Minta Relawan Digital Prabowo-Gibran Gencarkan Kampanye PositifKetua Tim Kampanye Pemenangan (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani, meminta Relawan Prabowo - Gibran Digital Team (PRIDE) untuk bisa menggencarkan kampanye positif dalam menenangkan Prabowo - Gibran di pilpres 2024.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Gerindra Pastikan Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia Tidak Masuk TKN Prabowo-GibranPartai Gerindra memastikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tidak masuk ke dalam TKN Prabowo-Gibran.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Tidak Hari Ini, TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Pekan DepanKetua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan masih ada yang perlu dikonsolidasikan, sehingga tim kampanye Prabowo-Gibran belum diumumkan.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Pengumuman Tim TKN Prabowo-Gibran Tidak Hari Ini, Gerindra: Kemungkinan Kamis DepanPengumuman Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 tidak diumumkan hari ini, tapi Kamis depan.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Masih Pertimbangkan Sejumlah Nama, Formasi TKN Prabowo-Gibran Bakal Diumumkan Pekan DepanMenurutnya, pengumuman TKN Prabowo-Gibran tidak diumumkan pada Kamis hari ini. Namun, pengumuman akan diputuskan pada Kamis pekan depan.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕