Dapat Izin Jajal Motor Ducati Sebelum MotoGP 2024, Marc Marquez Sindir Valentino Rossi

Rossi baru bisa menjajal motor Yamaha pada Januari. Untunglah, larangan Honda itu tak memberi dampak kepada Rossi karena sukses jadi juara MotoGP 2004 dengan Yamaha. Namun di MotoGP Thailand, semua sudah jelas. Marquez diberi izin untuk ikut tes dengan Gresini Ducati pada 28 November 2023.

Selain itu, Rossi bisa membawa seluruh krunya ke Yamaha pada 2004. Sedangkan Marquez tak bisa membawa kru dari Repsol Honda ke Gresini Ducati. Dia baru mendapatkan izin pada Desember nanti. Mengomentari banyak pembalap yang pindah kesulitan dapat izin, Marquez punya alasan mengapa dirinya diberi kemudahan.

"Contohnya, saya memang punya hubungan bagus dengan Honda. Saya tahu dulu Rossi sempat dilarang coba Yamaha saat pindah dari Honda. Ini bagaimana cara Anda membujuk, saya tak pernah melawan Honda. Tak pernah."Marquez mengaku selalu sabar mencari solusi dengan Repsol Honda. Dia juga masih negoisasi dengan cara halus dengan Honda saat memutuskan pergi lebih cepat dari kontraknya.

"Honda, mereka punya staf yang manusiawi. Kami juga sudah bekerja sama selama 11 tahun. Saya hanya bisa berterimakasih kepada Honda karena mengizinkan saya coba motor baru."Marquez bakal mengendarai motor spek 2023 bersama Gresini Ducati. Marquez ingin meraba-raba gaya membalap seperti apa yang harus dipakainya di MotoGP 2024.

